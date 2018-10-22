ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

جورج وسوف يحيى حفلا فى ساقية الصاوى .. 9 نوفمبر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:56 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تفتح ساقية الصاوى باب حجز تذاكر حفل المطرب جورج وسوف اليوم وذلك تمهيدا لاقامة الحفل فى 9 نوفمبر المقبل حيث من المقرر ان يقام الحفل فى الفرج الجديد للساقية.

وكانت اعلنت الساقية عن أسعار التذاكر الخاصة بالحفل والتى تتراوح بين 350 جنيها، وجاءت الفئة الثانية بملبغ 400 جنيها، وتباينت الأسعار بين 450، 500، 550، 600، 700، 800، 900 وصولا إلى 1000 جنيها للفة الأولى.

يذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي افتتحت أحدث فروعها بمدينة البروج في الشروق، الخميس 11 أكتوبر، وأحيى حفل الافتتاح الموسيقار عمر خيرت بمشاركة ضيف شرف الحفل العازف العالمي رمزي يسي.
loading...

ترشيحاتنا

موهبة كروية جديدة تثير الجدل في فريق دورتموند

أبرز تصريحات محسن صلاح بعد ترسية العطاء لتنفيذ مشروع سد تنزانيا

تعليق مؤثر لـ زكريا ناصف على عقد رعاية الأهلي

غدا.. المركز العربي ينظم مؤتمر الناس والبنوك

لجنة الفتوى توصي التائب من كبائر الذنوب بـ 15 كلمة

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: الإخوان محرمون من إنشاء مواقع إلكترونية

البحوث الإسلامية تكشف عن عمل أفضل من الصلاة والصيام والصدقة

محاولات لإخماد حريق مصنع مراتب إسفنج بالبدرشين

الجبير يكشف تفاصيل التحقيقات حول مقتل خاشقجي.. ولي العهد لم يعلم بالواقعة.. ونحتاج إلى وقت لكشف الملابسات

NOTE 5 stylus تحفة infinix.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

إثيوبيا توقع اتفاق سلام جديد

لحرق الدهون.. أضيفى هذه المادة الطبيعية لكوب من الشاي الأخضر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

فيديو

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو
نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو
مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟