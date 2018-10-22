جورج وسوف يحيى حفلا فى ساقية الصاوى .. 9 نوفمبر

تفتح ساقية الصاوى باب حجز تذاكر حفل المطرب جورج وسوف اليوم وذلك تمهيدا لاقامة الحفل فى 9 نوفمبر المقبل حيث من المقرر ان يقام الحفل فى الفرج الجديد للساقية.



وكانت اعلنت الساقية عن أسعار التذاكر الخاصة بالحفل والتى تتراوح بين 350 جنيها، وجاءت الفئة الثانية بملبغ 400 جنيها، وتباينت الأسعار بين 450، 500، 550، 600، 700، 800، 900 وصولا إلى 1000 جنيها للفة الأولى.



يذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي افتتحت أحدث فروعها بمدينة البروج في الشروق، الخميس 11 أكتوبر، وأحيى حفل الافتتاح الموسيقار عمر خيرت بمشاركة ضيف شرف الحفل العازف العالمي رمزي يسي.

