المخرج أحمد خالد موسى: جلسات عمل مكثفة استعدادا لبدء تصوير لص بغداد



وأضاف موسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه وضع خلال جلسات العمل الخطوط العريضة للشخصيات المشاركة في الفيلم ، مضيفا أنه لم يحدد موعد بدء التصوير حتى الآن بشكل دقيق ، ولكن من المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد العمل خلال الأيام القادمة ، خاصة أن بعض أبطال الفيلم انتهوا من استمكال "لوك" الشخصيات.



وأشار إلى أن "لص بغداد" سيكون الفيلم الأضخم إنتاجا في تاريخ السينما المصرية ، معربا عن سعادته بالتعاون مع النجمين محمد عادل إمام وفتحي عبدالوهاب ، والسيناريست تامر إبراهيم.



"لص بغداد" هو التعاون الأول بين إمام وأحمد خالد في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأكشن والمطاردات والإثارة ، ويتناول فكرة جديدة لم تقدم من قبل ، ويركز على رصد لأهم وأبرز معالم وآثار مصر في إطار سياق الأحداث ، وذلك لرغبة صناع الفيلم في الترويج للسياحة والقيام بدور إيجابي لخدمة مصر في سياق فيلم تجاري جماهيري.

قال المخرج أحمد خالد موسى إن جلسات عمل مكثفة تجمعه مع فريق عمل فيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.