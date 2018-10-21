جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من زيت الشيشة الإلكترونية محظور استيرادها

تمكنت جمارك مطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الشيش الإلكترونية والمحظور استيرادها لاحتوائها على مواد سامة وتأثيرها الضار على الصحة العامة للإنسان.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك القطاع الخاص بقرية البضائع بمطار القاهرة برئاسة مها معز وسامي زيد مديري الجمرك ، إشتبه مدير إدارة التعريفة في 4 طرود مكسبات طعم بوزن 29 كيلو واردة من أمريكا ، وبمعاينتها تبين أن الطرود عبارة عن 504 عبوات زيت للشيش الإلكترونية.

وبالعرض على الإدارة المركزية لشئون الصيدلة ، أفادت بحظر دخول مثل هذه الأصناف وعدم الموافقة على تسجيل أو استيراد أو تداول مثل هذه المستحضرات بالسوق المصري لاحتوائها على مواد سامة وتأثيرها الضار على الصحة العامة للإنسان ، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة ٧٦ ألف جنيه ، وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.