حمدى الميرغنى وأوس أوس فى تعاون سينمائي ودرامي

يعقد المخرج معتز التونى جلسات عمل مستمرة مع المنتج وائل عبد الله وكل من حمدى الميرغنى وأوس أوس من أجل الوقوف على التحضيرات الأخير لفيلمهم الجديد.



الفيلم من المقرر أن تدور احداثه فى اطار اجتماعى كوميدى ويبدأ فى التصوير فور اختيار باقى فريق العمل.



من ناحية اخرى يستعد حمدى مشاركة أوس أوس أيضا فى عمل درامى بعنوان "روحين فى زكيبة"، الذى كان مقرر له أن يعرض فى رمضان الماضى.