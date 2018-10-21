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شاهد .. زاهي حواس يعلن عن حقيقة الزئبق الأحمر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 10:41 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، عن حقيقة الزئبق الأحمر، وما يتردد بعد انتشار الأحاديث حوله خلال الفترة الأخيرة بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية الأثري.

وأوضح حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم اكتشاف مقبرة لأحد القادة العسكريين بمنطقة سقارة الأثرية، وتحتوي المقبرة على تابوت يرجع عمره لأكثر من 2300 عام، مضيفا أن فريق البحث وجد داخل هذا التابوت مومياء بجوارها سائل لم يتجمد رغم طول تلك المدة.

وأشار وزير الآثار الأسبق، إلى أن مكتشف المقبرة أخذ عينة من السائل وكتب عليها "هيئة الآثار المصرية"، وتعمد بعض المحتالين استغلال السائل والترويج له.

وتابع، أنه تم وضع هذا السائل بزجاجة داخل متحف التحنيط، مشيرا إلى أن بعد المرشدين السياحيين الذين يعملون من خلال الفهلوة عملوا على ترويج فكرة الزئبق الأحمر.
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