محسن صلاح يشكر السيسي.. ويؤكد: المقاولون العرب قادرة على تنفيذ سد تنزانيا



وكشف رئيس شركة المقاولون العرب عن طبيعة مشروع السد التنزاني ، مؤكدا أنه مشروع ضخم للغاية يهدف الى توليد الكهرباء، منوها بأن عرض السد يبلغ كيلو متر وبارتفاع 130 مترا .



وأكد انه تم التوصل الى تصميم مناسب للمشروع، مشيرا إلى أن الجانب التنزاني أصر على نقل التجربة المصرية في إنشاء المشروعات القومية لبلادهم ، منوها بأن السد التنزاني ليس له علاقة بمسار نهر النيل .



وأضاف أن المقاولون العرب قامت بتنفيذ العديد من المشروعات داخل الدول الإفريقية ولكن يعد هذا السد الأضخم حتى الآن .

قدم المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على الدعم المبذول من أجل تصدير المقاولات للدول الأفريقية ، ودول حوض النيل ، ما أدى إلى حصول الشركة على تنفيذ مشروع إنشاء سد تنزانيا.وأضاف صلاح في تصريحات هاتفية لبرنامج " مصر النهاردة " ، المذاع عبر فضائية " الأولى المصرية " أن الرئيس التنزاني تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لإبلاغه أنه تمت ترسية العطاء على شركة المقاولون العرب.