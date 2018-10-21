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محسن صلاح يشكر السيسي.. ويؤكد: المقاولون العرب قادرة على تنفيذ سد تنزانيا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:07 م
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب
حسام الحارتي
قدم المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على الدعم المبذول من أجل تصدير المقاولات للدول الأفريقية ، ودول حوض النيل ، ما أدى إلى حصول الشركة على تنفيذ مشروع إنشاء سد تنزانيا.

وأضاف صلاح في تصريحات هاتفية لبرنامج " مصر النهاردة " ، المذاع عبر فضائية " الأولى المصرية " أن الرئيس التنزاني تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لإبلاغه أنه تمت ترسية العطاء على شركة المقاولون العرب.
 
وكشف رئيس شركة المقاولون العرب عن طبيعة مشروع السد التنزاني ، مؤكدا أنه مشروع ضخم للغاية يهدف الى توليد الكهرباء،  منوها بأن عرض السد يبلغ كيلو متر وبارتفاع 130 مترا .

وأكد انه تم التوصل الى تصميم مناسب للمشروع، مشيرا إلى أن الجانب التنزاني أصر على نقل التجربة المصرية في إنشاء المشروعات القومية لبلادهم ، منوها بأن السد التنزاني ليس له علاقة بمسار نهر النيل .

وأضاف أن المقاولون العرب قامت بتنفيذ العديد من المشروعات داخل الدول الإفريقية ولكن يعد هذا السد الأضخم حتى الآن .
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