أب يقف في طريق ابنه الذي يريد خطبة فتاة يحبها .. مستشار المفتي يجيب

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي، من سائل يقول" والدي يقف في طريقي لخطبة فتاة أحبها ونحن في السنة الأخيرة بالجامعة.



وأجاب مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن أفضل أمر أن يرتبطا في نطاق العائلة، وننصح والد الأب بذلك حتى يحصن الشاب ومادامت الأمور متاحة توكل على الله لخطبتها لابنك.



وتابع: لا ننصح بإطالة فترة الخطوبة ، والأرزاق بيد الله بعد تخرجه لأنه سيجد نفسه أمام مسئولية ولن يتكاسل عن العمل.

