شاهد.. هدية كيم كارداشيان من زوجها في عيد ميلادها: أنت مذهلة

يصادف اليوم عيد ميلاد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الـ38، وقد قرر زوجها مغني الراب كاني ويست أن يعايد زوجته بطريقة مميزة.



وقام ويست بتزيين منزلهما بباقات من الزهور الضخمة ذات المظهر المذهل، وجهز بيانو في الوسط وعزف لكيم أثناء دخولها.



ونشر كاني ويست عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة بتزيين منزلهما بالورود وعلق كاتبًا:" أنت مذهلة.. سأستمر في محاولة صنع أشياء يمكنها التعبير عن مدى جمالك من الداخل والخارج لإظهار كم أحبك أنت وأسرتي".