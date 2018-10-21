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محافظات

تسمم عاملتين بسبب وجبة غذاء فاسدة في الوادي الجديد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:09 م
تسمم عاملتين بسبب
تسمم عاملتين بسبب وجبة غذاء فاسده بالوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أصيب مساء اليوم، اثنتان من العاملات بمستشفى باريس المركزي بالوادي الجديد بتسمم بعد تناولهما وجبة غداء.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد إصابة اثنين من العاملات بشركة النظافة والأمن بمستشفى باريس المركزي بحالة إعياء شديدة واشتباه في تسمم بعد تناولهما وجبة غداء، وعلى الفور تم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى الخارجة العام.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
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