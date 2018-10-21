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منوعات

قصة وفاء.. كلب يصارع الموت رافضا ترك أشقائه رغم نفوقهم.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:26 م
صدى البلد
أحمد شريف
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم العثور على كلب هزيل يرقد في مأوى، بجوار كلاب آخرين نافقين في حالة «مريعة» نتيجة اعتداء حيوانات أخرى، ويرفض تركهم في قصة وفاء نادرة.

وبحسب الصحيفة، تم العثور على الكلب الخائف البالغ من العمر سنة في منطقة رنكورن بمقاطعة شيشاير البريطانية، بجوار جثتي كلبين آخرين، ووصف أحد العمال الذين زاروا الموقع المشهد قائلا "أتعس مشهد رأيته منذ 12 عامًا في العمل».

وعثر على الكلب به إصابات كبيرة والتهابات شديدة بالجلد ويفقد الكثير من الفرو، كما كان هزيلا للغاية،  حتى أن قفصه الصدري كان محشورا وسط جسده.
قصة وفاء.. كلب يصارع الموت رافضا ترك أشقائه رغم نفوقهم.. صور
قصة وفاء.. كلب يصارع الموت رافضا ترك أشقائه رغم نفوقهم.. صور
قصة وفاء.. كلب يصارع الموت رافضا ترك أشقائه رغم نفوقهم.. صور
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