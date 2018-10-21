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رياضة

الخطيب يتخذ أول إجراء بخصوص بعثة الأهلي بعد الوصول للجزائر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تلقى العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في الجزائر، اتصالًا هاتفيًا من محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للاطمئنان على البعثة فور وصولها.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الجزائر، اليوم، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف، التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص رئيس الأهلي على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة وعدم وجود أي أزمات تواجه الفريق فور وصوله.
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