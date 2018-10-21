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جهاز المشروعات: أقرضنا 3.7 مليار جنيه.. ووفرنا 168 ألف مشروع و305 آلاف وظيفة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
أسامة علي
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه منذ إعلان مبادرة "توفير القروض الميسرة" منذ 8 أشهر تم إقراض 3.7 مليار جنيه للشباب.

وتابعت "جامع" خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إضافة إلى إقراض 3.7 مليار جنيه، تم توفير 168 ألف مشروع و305 آلاف فرصة عمل.

وأكدت أن مبادرة "القروض الميسرة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت شديدة الحرص في توفير فرص عمل مناسبة للشباب، لافتة إلى أن دور الجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم على تهيئة الشباب لإقامة المشروعات.
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