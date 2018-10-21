مستشار المفتي: معظم الأمراض النفسية تظهر على البنات بسبب الكبت .. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي إن معظم الأمراض النفسية تظهر على البنات بسبب الكبت الناتج من معاملة الأسر لهن، وساعد ذلك بعض الافكار المتطرفة التي انتشرت مؤخرا.



وأضاف مستشار المفتي خلال لقائه على فضائية" الناس" أن الأب الشديد في المعاملة يسبب كبتا أيضا، لسنا ملزمين أن نجبر أولادنا على فعل أمور معينة، لكن علينا أن نعلمهم حسن الاختيار .



