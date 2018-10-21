شاهد.. هيثم محمد ينشر فيديو يرد به على شائعة وفاته

نفى الفنان الشاب هيثم محمد شائعة وفاته، خلال مقطع مصور ظهر خلاله على صفحة زوجته الفنانة وفاء قمر على فيس بوك بعد ساعات من انتشار الأخبار والتى انتشرت على السوشيال ميديا.



وقال هيثم إنه تفاجأ بشائعة وفاته بعد استيقاظه من النوم، مضيفا: "وجدت العديد من الصفحات على فيس بوك تنشره، وهناك الكثير من دعوا لي بالرحمة، وإن أكثر ما أثار غضبى هو تأثير الخبر على والدتي التي انهارت بعد سماع هذه الشائعة".



وأضاف: "الأغرب من هذا هناك فتاة مجهولة قالت إننى من قمت بإطلاق تلك الشائعة على نفسى، وأنا لا أحتاج إلى ذلك.



