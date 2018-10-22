زيزى عادل تطرح أغنية ضحكة مصطنعة

تطرح المطربة زيزى عادل اغنيتها الجديدة بعنوان "ضحكة مصطنعة" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.



الأغنية من كلمات وألحان زيزي عادل وتوزيع إيهاب سمير.



يذكر ان طرحت زيزى مؤخرا أغنية "ابسط نفسك"، وهي من كلماتها وألحانها أيضا، وتوزيع موسيقى أسامة عبدالهادى ومحمد عاطف الحلو، وميكس وماستر أسامة عبدالهادى.



