مؤتمر انتخابي خرافي لـ ترامب في تكساس.. وحضور جماهيري ضخم ..صور

تلقت حملة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب الانتخابية أكثر من 100 ألف طلب للحصول على تذاكر لحضور المؤتمر الانتخابي لترامب في ولاية تكساس، غدا الإثنين.





وقالت صحيفة "واشنطن إكسامينر" الأمريكية، إن حملة ترامب أكدت في بيان لها أن المؤتمر سيتم عقده في مكان مفتوح خارج مركز "تويوتا" هيوستن لاستعياب الأعداد الكبيرة، إضافةً إلى ملعب السلة في الداخل حيث سيتحدث ترامب إلى الجماهير.





وقال مايكل جلازنر، المدير التنفيذي الأول لشركة "دونالد جيه ترامب"، إن المؤتمر سيكون به عام رائع وموسيقى حية وشاشات كبيرة ووقت رائع لجميع الضيوف في الداخل والخارج.. ستكون ملحمة".





وأضافت الصحيفة أن فرقتي "ماركوس ألدريدج" و"ويل سينتر" ستقومان بالغناء في الحفل.



