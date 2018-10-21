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عميد معهد القلب يكشف تفاصيل قرار تركيب دعامات حالات الجلطة مجانا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:43 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب
حسام الحارتي
علق الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب، على قرار تركيب دعامات حالات الجلطة مجانا، قائلا : "يتم ذلك قبل إخطار التأمين الصحي"، مؤكدا أن ذلك الوقت هو الوقت الذهبي لحياة المريض.

وأضاف شعبان، في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه يتم إنقاذ آلاف المرضى بعد تطبيق ذلك القرار، معقبا: "يتم قبول بطاقة شقيق المريض، أو قريبه من الدرجة الأولي في حال عدم وجود بطاقة مع المريض وذلك قبل دخول القسطرة " ، معربا عن تمنياته بتطبيق ذلك القرار داخل جميع مراكز القلب.

ونوه أن هناك أكثر من مليون مريض على عيادات معهد القلب، بمقدار 3 آلاف حالة يوميا بمختلف مراحل الأزمة التي تعرض له.
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