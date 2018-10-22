الآثار الإسلامية تقيم ندوات لتنمية مهارات مفتشى الآثار.. صور

استضاف قصر المانسترلي ندوتين للعاملين في الآثار، وذلك في إطار حرص رئاسة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية برئاسة د.جمال مصطفى رئيس القطاع، وذلك لتنمية مهارات وقدرات مفتشى الآثار ونشر الوعى الأثرى بين المواطنين، ومواجهة التحديات التى تواجهها آثارنا للحد من التعديات والحفاظ عليها.



الندوة الأولى ألقاها د.عادل غنيم مدير عام بالادارة العامة لآثار القاهرة والجيزة بالتعاون مع ادارة الوعى الاثرى للقطاع، وذلك عن الشئون الادارية والفنية فى ضوء المصطلحات الأثرية"، بحضور سهير قنصوة مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط.



الندوة الثانية أقيمت بعنوان "حدود القاهرة التاريخية تطبيقا على مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط وكيفية التعامل عليها اداريا وقانونيا فى ظل المستجدات والقرارات الحديثة، وألقت سهير قنصوة مدير عام مناطق اثار مصر القديمة والفسطاط كلمة أكدت فيها اهمية الندوة لمفتشي الآثار.



واستمع مفتشو ومديرو المناطق الاثرية من ياسر فتحى مدير عام المساحة والاملاك، والذي كشف أهمية الخرائط المساحية لمناطق مصر القديمة وقانون حماية الاثار ونصوصه للتعامل على اراضى الاثار وحمايتها من التعديات، والفرق بين الاراضي الخاضعة واراضي الحيازة.



كما كشف مصطفى عزت مدير ادارة التعديات للقطاع كيفية التعامل على الاثار المتعدى عليها قانونا وكيفية السير فى اجراءات ازالة التعدى قانونا، فيما تحدث هانى محمود مفتش اثار بادارة القاهرة التاريخية عن حدود القاهرة التاريخية تطبيقا على مناطق اثار مصر القديمة والفسطاط.