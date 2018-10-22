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محافظات

رعاية طبية 6 أشهر للتلميذ يوسف سامح المصاب بجرح قطعي في الوجه

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:31 ص
رعاية طبية لمدة ٦
رعاية طبية لمدة ٦ أشهر للتلميذ يوسف سامح المصاب بجرح قطعي
كتب محمد الغزاوى
أمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بوضع التلميذ يوسف سامح بهجت الطالب بالمرحلة الإعدادية بمدرسة حافظ إبراهيم، تحت الرعاية الطبية الكاملة لمدة ٦ أشهر والتجديد إذا لزم الأمر حتى يتم شفاؤه من الإصابة بجرح قطعي في الوجه إثر مشاجرة مع زميل له، والتي شغلت اهتمام الرأي العام في بورسعيد.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للتلميذ للمرة الثانية بعد خروجة من المستشفى بحضور والدة ووالدته ومدير المدرسة.

وتحدث المحافظ مع التلميذ وأسرته، مناشدا أولياء الأمور متمثلين في حالة التلميذ يوسف الاهتمام بابنائهم والحفاظ عليهم بتوفير الأجواء المناسبة لهم بالمنازل للمذاكرة والابتعاد عن الدروس الخصوصية التي تستهلك ساعات طويلة من اليوم للتلاميذ ويتعرضون خلالها للمخاطر.

كما شدد المحافظ علي مدير المدرسة بتطبيق سياسة جديدة في الرقابة والمتابعة للتلاميذ والعمل على خلق روح الولاء والتآلف فيما بينهم، وأكد أنه سيقوم بزيارة مفاجئة للمدرسة لمتابعة الأوضاع بها على الطبيعة.
رعاية طبية 6 أشهر للتلميذ يوسف سامح المصاب بجرح قطعي في الوجه
رعاية طبية 6 أشهر للتلميذ يوسف سامح المصاب بجرح قطعي في الوجه
رعاية طبية 6 أشهر للتلميذ يوسف سامح المصاب بجرح قطعي في الوجه
رعاية طبية 6 أشهر للتلميذ يوسف سامح المصاب بجرح قطعي في الوجه
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