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رياضة

المصري يتحدى سوء الأحوال الجوية بكنشاسا استعدادا لفيتا كلوب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:28 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس تدريباته على ملعب تاتا رافائيل بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وذلك في اطار استعدادات الفريق لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بمضيفه فيتا كلوب والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء المقبل على استاد الشهداء في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الخامسة عشرة.

وأقيم المران في جو بارد للغاية وتأثرت أرضية الملعب كثيرًا بالسيول الغزيرة التي تعرضت لها كينشاسا صباح اليوم لعدة ساعات، الأمر الذي دفع بالجهاز الفني للفريق بقيادة العميد حسام حسن لتحذير لاعبيه بضرورة توخي الحذر طوال المران الذي حرص العميد قبيل بدايته على الاجتماع بلاعبيه مؤكدًا لهم تحدي كافة الظروف المغايرة التي تعرض لها الفريق، معربًا عن ثقته الكاملة في لاعبيه وقدرتهم على تخطي عقبة فيتا كلوب والوصول لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخ المصري.

أما عن المران فقد واصل خلاله الجهاز الفني التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية في ضوء مشاهدة الجهاز الفني لعدد من التسجيلات لمباريات فريق فيتا كلوب وخاصة مباراتهم الأخيرة مع المصري التي جرت في الثالث من أكتوبر الجاري وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، واختتم المران بتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء تحسبًا لنهاية المباراة بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور النهائي.
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