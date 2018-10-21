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فن

هاني سلامة يكشف اسم فيلمه الجديد اثناء تكريمه بالجامعة البريطانية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
محمد نبيـل
نظمت إدارة إحدى الجامعات الخاصة، حفل خاص لتكريم النجم هاني سلامة،عن مجمل أعماله الفنية طوال مشواره الطويل، وخاصة آخرها مسلسل "فوق السحاب" الذي عرض في سباق دراما رمضان 2018 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقدمت الحفل المذيعة آية جمال، وسط حضور عدد كبير من طلاب الجامعة البريطانية إضافة إلى حضور عدد من أساتذة ودكاترة الجامعة وفرقة مسرح الجامعة التي يقودها المخرج وليد طلعت، فيما قام طلاب بالتصفيق والترحيب الشديد بالفنان هاني سلامة، أثناء صعوده على مسرح الجامعة.

ووجه عدد من الطلاب العديد من الأسئلة المختلفة للفنان هاني سلامة والتي جاءت منها رده على مشوار صعوده الفني ونجوميته، إضافة إلى أسئلة خاصة بأعماله السينمائية التي قدمها في مشواره الفني الطويل، وأسئلة تخص مسلسله الأخير "فوق السحاب" وكشف عن تفاصيل جديدة خاصة بتواجده في دراما رمضان 2019، وفيلمه السينمائي الجديد الذي يعود به بعد غياب 8 سنوات ويحمل اسم "شر الحليم" مع المنتج تامر مرسي، والمخرج رؤوف عبدالعزيز.

وكرم دكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية الفنان هاني سلامة بإهدائه درع الجامعة فيما تواجد معه مدير أعماله شادي جلال، وعدد من القنوات الفضائية والصحفيين.
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