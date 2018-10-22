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مرأة

نظام تخسيس سريع ومتوازن لإنقاص الوزن ونسف الدهون

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:51 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تفضلين ريجيم السعرات الحرارية ولا تفضلين الحميات القاسية، يمكنك اتباع الرجيم الغذائي التالي فهو يحافظ على صحة بشرتك ويساعدك في الوقت نفسه على إنقاص الوزن إليك خطة الريجيم لمدة 7 أيام.

وقدم استشاري التغذية العلاجية خالد يوسف لـ"صدى البلد" مكونات الرجيم وهي كالتالي:

الإفطار يوميًا:
بطاطس مسلوقة +1 توست رجيم.

اليوم الأول
الغداء: 2 شريحة فرخة مشوية + ملعقتين أرز
العشاء: ثمرة فاكهة

اليوم الثاني:
الغداء : طبق شوربة خضار + خس + خيار.
العشاء : ثمرة فاكهة

اليوم الثالث:
الغداء: 500 جم فراخ مشوية أو باردة "لانشون فراخ" + خضار مسلوق.
العشاء: قطعة جبن لايت + 1 توست رجيم

اليوم الرابع:
الغداء: طبق شوربة خضار + سلطة خضراء "بدون طماطم".
العشاء: 1 كوب زبادي + خيار.

اليوم الخامس:
الغداء: سمكة مشوية + طبق سلطة خضراء
العشاء: ثمرة فاكهة

اليوم السادس:
الغداء: سمكة مشوية + نصف رغيف بلدى
العشاء: ثمرة فاكهة

اليوم السابع:
الغداء: طبق تورلى + سلاطة خضراء.
العشاء: تفاح او برتقال او اناناس أو كيوي بأي كمية.
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