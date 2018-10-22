بلقيس تحيى حفل العيد الوطنى لسلطنة عمان .. 22 نوفمبر

تستعد المطربة اليمنية بلقيس لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة العيد الوطني المجيد لسلطنة عمان، على مسرح المدينة بالعاصمة السلطانية مسقط، وذلك 22 نوفمبر المقبل.



ومن المقرر أن تشدو "بلقيس" خلال الحفل بباقة من أروع أعمالها القديمة والحديثة منها "مجنون، زي ما أنا، التاج، يكفى، وهذا منه".



من ناحية أخرى تضع حاليا "بلقيس" اللمسات النهائية على أغنية جديدة تحمل اسم "قالوا أشياء" لطرحها على طريقة "الفيديو كليب" خلال أيام.