ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بلقيس تحيى حفل العيد الوطنى لسلطنة عمان .. 22 نوفمبر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:17 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تستعد المطربة اليمنية بلقيس لإحياء حفل غنائي ضخم بمناسبة العيد الوطني المجيد لسلطنة عمان، على مسرح المدينة بالعاصمة السلطانية مسقط، وذلك 22 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشدو "بلقيس" خلال الحفل بباقة من أروع أعمالها القديمة والحديثة منها "مجنون، زي ما أنا، التاج، يكفى، وهذا منه".

من ناحية أخرى تضع حاليا "بلقيس" اللمسات النهائية على أغنية جديدة تحمل اسم "قالوا أشياء" لطرحها على طريقة "الفيديو كليب" خلال أيام.
loading...

ترشيحاتنا

مستقبل وطن ينظم معرض سلع منزلية بأسعار مخفضة في القليوبية

بعد تأجيل محمد رشاد ومي حلمي حفل زفافهما قبل دقائق من إتمامه.. نجوم يرفعون شعار تعددت الأسباب والنتيجة واحدة.. ناهد السباعي تلغي فرحها قبل ساعات.. ومحمد عادل إمام يؤجل زفافه بسبب وفاة نور الشريف

NOTE 5 stylus تحفة infinix.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

عمل الواجب بجانب طفلك أمر خاطئ لهذه الأسباب

المرور: 10 نصائح مهمة لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة

الجبير يكشف أسباب استغراق الرواية الرسمية لمقتل خاشقجى 18 يوما

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

الأزهر: الصلاة خلف إمام صبي صحيحة بـ 3 شروط

برلماني عن الإيجار القديم: لا يعقل أن يكون إيجار شقة 10 جنيهات وكيلو اللحمة بـ 140.. فيديو

اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعاتها.. اليوم

قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

فيديو

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو
نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو
مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟