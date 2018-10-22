ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فييرا: مباراة ناصر الفكرية لم تكن سهلة كما توقع البعض .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:33 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي ان مواجهة ناصر الفكرية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لم تكن بالسهلة كما توقع البعض.

وقال فييرا في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة ناصر الفكرية كانت صعبة، لقد كانت المباراة الأولى لي مع الفريق".

متابعًا "المباراة كانت هامة للوقوف على مشكلات الفريق، أيضًا لم أكن أعرف اللاعبين أو الإدارة أو قدرات الفريق".
loading...

ترشيحاتنا

مروان سالم يفجر مفاجأة جديدة عن البصل المسرطن

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة البحث عن بديل لـ آجيري وتأجيل استكمال جهاز المنتخب

شاهد.. هيثم محمد ينشر فيديو يرد به على شائعة وفاته

شاهد .. زاهي حواس يعلن عن حقيقة الزئبق الأحمر

نائب رئيس امبرو يكشف تفاصيل عقد الملابس الخاص بالأهلي

فييرا: لو احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز كنا سنفوز .. فيديو

إصابة 7 من أسرة واحدة في انفجار أسطوانة غاز بشقة بالحوامدية

نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو

طريقة مذهلة للتخلص من تشققات جلد البطن بعد الولادة

آخر ظهور لـ جمال خاشقجي مع خطيبته قبل دخوله القنصلية السعودية .. صور

مايا شيحة تهدد جمهور شقيقتها حلا: اللي مش هيحترم نفسه هعمله بلوك

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

فيديو

مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو
فييرا: مباراة ناصر الفكرية لم تكن سهلة كما توقع البعض .. فيديو
جورفان فييرا: كان من الطبيعي أن يخسر بيراميدز أمام الإسماعيلى.. فيديو
فييرا: لو احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز كنا سنفوز .. فيديو
مساعد وزير الداخلية: مفارخ السجون تنتج 150 مليون بيضة سنويا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟