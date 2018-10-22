فييرا: مباراة ناصر الفكرية لم تكن سهلة كما توقع البعض .. فيديو

أكد جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي ان مواجهة ناصر الفكرية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لم تكن بالسهلة كما توقع البعض.



وقال فييرا في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة ناصر الفكرية كانت صعبة، لقد كانت المباراة الأولى لي مع الفريق".



متابعًا "المباراة كانت هامة للوقوف على مشكلات الفريق، أيضًا لم أكن أعرف اللاعبين أو الإدارة أو قدرات الفريق".

