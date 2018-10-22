اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل والد طفل البامبرز

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأثنين، الحكم فى محاكمة المتهمين بقتل والد الطفل حمزة "طفل البامبرز".



وكشف قرار الإحالة أن المتهمين الـ5 اتفقوا فيما بينهم على الاعتداء على والد الطفل؛ لإجباره على التنازل عن قضية الإعتداء الجنسى على ابنه، وأنهم أعدوا أسلحة بيضاء وتوجهوا يوم تنفيذ الجريمة عقب صلاة المغرب إلى منزله، ووجهوا له سيل من السباب والشتائم لاستفزازه.



وتابع أمر الإحالة فى القضية التى حملت رقم 831 سنة 2018 جنايات المطرية، أن المتهمين طلبوا من المجنى عليه النزول لهم فى الشارع قائلين له: "انزلنا راجل لراجل"، وما أن نزل إليهم لتهدئة الأمور، فوجئ بهم ينهالون عليه طعنًا وضربًا قاصدين إزهاق روحه وقتلوه أمام الأهالى فى الشارع الذى شهد الواقعة.



وأضاف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أن كلا من المتهم الثالث إلى الخامس بالتواجد فى مكان الواقعة، بقصد شد أزر المتهم ومنع أى شخص يحاول إغاثة القتيل دون الاعتداء عليه.



كانت جهات التحقيق قد أحالت القضية والمقيدة برقم 831 لسنة 2018 جنايات المطرية، والمتهم فيها كل من "هشام ع" 20 سنة، و"أحمد م " 20 سنة، و"عادل ف" 53 سنة و"حسن ع" 19 سنة و"السيد أبوزيد عبدالهادى" هارب، وجار البحث عنه وضبطه من قبل رجال مباحث القاهرة؛ إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.