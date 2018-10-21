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سيارات

رايكونن يفوز بسباق أمريكا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:57 م
صدى البلد
مصباح المصرى
استطاع كيمي رايكونن سائق فيرارى أن يفوز بسباق أمريكا للفورميولا وان مما أُجبر البريطاني لويس هاميلتون على انتظار حسم لقبه الخامس في بطولة العالم لسباقات الفورميولا وان بعدما احتل سائق مرسيدس المركز الثالث.

وهذا هو الفوز الأول للسائق الفنلندي منذ مارس 2013 وجاء الهولندي الشاب ماكس فرستابن في المركز الثاني مع رد بول رغم انطلاقه من المركز 18.. واحتل سيباستيان فيتيل سائق فيراري ومنافس هاميلتون الوحيد على اللقب المركز الرابع وهو ما يعني أن المنافسة ستستمر خلال جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع المقبل.

ويتفوق هاميلتون الآن بفارق 70 نقطة مع وجود 75 نقطة بحد أقصى حتى نهاية الموسم.
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