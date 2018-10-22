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رياضة

طائرة المنيا تفوز على إسكندرية للبترول في أولى مباريات المعسكر الخارجي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:34 ص
صدى البلد
ايمن رياض
فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا على فريق إسكندرية للبترول ، ضمن أولى مباريات الفريق الودية بمعسكره الخارجي بمحافظة الاسكندرية إستعدادا للدوري الممتاز.

حيث حسم لاعبو المنيا المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، على ملعب صالة السيوف بنتيجة ( ٣- ١) ، وجائت نتائج الأشواط : ٢٥ - ٢٠ ، ٢٥ - ٢٢ للمنيا ، ثم ٢٥ - ٢٢ للبترول ، و أخيرا ٢٥ - ١٩ للمنيا .

وجاء ذلك على هامش المعسكر الخارجي لفريق المنيا والذي بدأ بدأ الجمعة 19 أكتوبر ويستمر حتى يوم 27 من الشهر نفسه بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة.

ويقود فريق المنيا إبراهيم عبدالحكم مديرًا فنيًا، وحاتم فاروق مدرب عام، وخالد أبو الوفا مدرب مساعد، وأحمد صالح أخصائي إصابات، وأحمد السيد إداري الفريق، بينما يشرف على الفريق مصطفى فتحي عضو مجلس الإدارة.
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