مكون واحد لتنظيف البشرة في المنزل يغنيكي عن مراكز التجميل

إذا كنتي تنفقين الكثير من النقود في تنظيف البشرة بمراكز التجميل، يمكنك أن تعتمدي على ماسك الجيلاتين الذي يعمل على تنظيف البشرة من الأوساخ والرؤوس السوداء ويحافظ على نضارتها.



وتقدم خبيرة التجميل سارة داود ماسك الجيلاتنين، الذي يمكن تطبيقه في المنزل بأسرع وقت.





المكونات :

2معلقة جيلاتين

2 معلقة ماء او حليب





الطريقة :

امزجي المكونات جيدا حتي يصبح بقوام كريمي تسطتيعي فرده علي الوجه وعلي الانف لتكون بديلة للاصقة التي تباع بالصيدليات لتنشف الانف من الرؤوس السوداء



بعد 15 دقيقة والشعور بجفاف الماسك ، انزعي الماسك بلطف حتي يزيل الاوساخ وقومي بغسل وجهك جيدا ثم طبقي المرطب وكرري الماسك كل اسبوع مرة .