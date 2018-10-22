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ديني

سفير فلسطين بالقاهرة يكشف عن المساحة الحقيقية للمسجد الأقصى

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:16 ص
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أكد دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن مساحة المسجد الأقصى تبلغ 144 ألفًا و100 متر مربع.

وقال «دياب» لـ«صدى البلد»، إن المسجد الأقصى أحد أكبر مساجد العالم ومن أكثرها قدسيةً للمسلمين، فهو أولى القبلتين في الإسلام، ويقع داخل البلدة القديمة بالقدس في فلسطين، وهو كامل المنطقة المحاطة بالسور واسم لكل ما هو داخل سور المسجد الأقصى الواقع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية من البلدة القديمة المسورة.

جدير بالذكر أنه يعتقد الكثيرون خطأ أن المسجد الأقصى هو فقط الجامع المبني جنوبي قبة الصخرة «المصلى القبلي»، وهو الذي تقام فيه الصلوات الخمس الآن للرجال، والصحيح أن المسجد الأقصى هو اسم لجميع المسجد وهو كل ما هو داخل سور المسجد ويشمل الساحات الواسعة، والجامع القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني والأروقة والقباب والمصاطب وأسبلة الماء والحدائق وتحت أرض المسجد وفوقه وغيرها من المعالم، وعلى أسواره المآذن، والمسجد كله غير مسقّف سوى بناء قبة الصخرة والمصلى القبلي الجامع، وهذا ما اتفق عليه العلماء والمؤرخون، وعليه تكون مضاعفة ثواب الصلاة في أي جزء مما دار عليه السور، وتبلغ مساحته تقريبًا: 144 ألفًا و100 متر مربع.
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