تجديد حبس عصابة العو لسرقة الشقق السكنية فى 15 مايو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية بدائرة القسم.



ووردت بلاغات من مواطنين عن سرقة شققهم السكنية، ومن خلال التحريات تم تحديد المتهمين، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين "طارق .م"، 20 سنة عاطل، وشهرته "طارق العو"، سابق اتهامه فى 5 قضايا، و"إسلام .س"، 23 سنة عاطل، وسابق اتهامه فى 3 قضايا.



وبمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكاب 9 حوادث سرقة مساكن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.