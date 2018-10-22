تجديد حبس عاطلين لاتجارهما فى الهيروين بمنشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة "هيروين"، بدائرة القسم.



نجح رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، فى القبض على كل من "عربى م أ" 26 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة، فئة "ج" الجمالية، والسابق اتهامه فى 34 قضية أخرهم "مخدرات اتجار"، و"حسين ح ح" 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم "مخدرات اتجار"، أثناء استقلالهما الدراجة البخارية "قيادة وملك الثانى" بمنطقة مساكن سوزان مبارك.



وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جراما، ومبلغ 3900 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والدراجة لترويج المخدرات على عملائهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.