نيفين جامع: برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل على وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.



وأشارت إلى توقيع مذكرة التفاهم مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى والشباب والرياضة تهدف إلى ترسيخ وتنمية ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعقد ندوات ولقاءات عن أهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعقد دورات تدريبية في المهارات الريادية، وتوليد الأفكار، وإعداد خطط العمل، وبدء المشروعات، ودعم إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في المشروعات القائمة خاصة المعتمدة على الابتكار ودعم إقامة المعارض، والتركيز على الفتاة والمرأة، وذلك بتقديم خدمات تمويل إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو التوسع في المشروعات القائمة، طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز، ودعم الشباب في إقامة المعارض وعرض منتجات مستفيدي الجهاز.