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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بالأزبكية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:33 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة الأزبكية بحبس، عاطل 4 أيام لسرقته المواطنين بعد النصب عليهم بزعم قدرته على توظيفهم بالأزبكية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم الأزبكية مفادها أن علاء الدين ش، 58 سنة عاطل يزاول نشاطًا إجراميا تخصص في ارتكاب حوادث السرقات بأسلوب النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج أو تشغيلهم داخل البلاد.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، بمواجهته بالتحريات والمعلومات أيداها، واعترف بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب.

تم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه الأول، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها علي متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
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