استعجال التحريات في واقعة وفاة طفلة داخل أحد المستشفيات بمدينة نصر

أمرت نيابة ثاني مدينة نصر، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة وفاة طفلة داخل أحد المستشفيات بمدينة نصر، بعد اتهام أسرتها المستشفى بالإهمال والتسبب فى وفاتها.



تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من طبيب يتهم فيه إدارة أحد المستشفيات بالتسبب فى وفاة نجلته الرضيعة، وقال الطبيب فى بلاغه، إن زوجته وضعت داخل المستشفى وبعدها بيومين ظهرت بقع على جسد الطفلة، وذهب بها للمستشفى وبعدها وجد حروق بجسد الرضيعة، وتوفيت أثناء نقلها لمستشفى أخرى.



وتحرر المحضر رقم 2985 لسنة 2018 قسم ثان مدينة نصر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

