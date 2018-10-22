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رياضة

مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:40 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
علق جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي على البداية المقلقة للدراويش في بطولة الدوري قبل تولي المهمة بشكل رسمي والموافقة على عرض مسئولي الفريق.

وقال فييرا في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الوضع لم يكن مريحا في البداية، أتولى تدريب فريق له تاريخ في مصر والعرب وافريقيا والجماهير تنتظر الكثير من الجهاز واللاعبين"متابعًأ "يجب أن يتكاتف الجميع من مدرب وجماهير وإدارة والعمل في اتجاه واحد حتى نخدم الفريق".

وأضاف المدرب البرازيلي "توليت المهمة في وقت قصير، الإعداد لم يكن جيد بالنسبة للاعبين ولكن أعتقد أن الجميع شاهد الفارق في مستوى الفريق بين المباريات السابقة ومباراة بيراميدز".
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