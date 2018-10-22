فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو

علق جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي على التغيير في كرة القدم بين فتراته السابقة وفترته الحالية في الملاعب المصرية.





وقال فييرا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "في وقت سابق كانت المنافسة تنحصر بين الأهلي والزمالك وأحيانًا الإسماعيلي".





وأضاف: "حاليًا هناك فرق كثيرة تنافس وقادرة على صنع المفاجآت إذا لم تهتم بها في المباريات".



