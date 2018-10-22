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رياضة

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:06 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
علق جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي على التغيير في كرة القدم بين فتراته السابقة وفترته الحالية في الملاعب المصرية.

وقال فييرا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "في وقت سابق كانت المنافسة تنحصر بين الأهلي والزمالك وأحيانًا الإسماعيلي".

وأضاف: "حاليًا هناك فرق كثيرة تنافس وقادرة على صنع المفاجآت إذا لم تهتم بها في المباريات".

وتابع المدرب البرازيلي: "أصبح حاليًا من الوارد أن تخسر نقاط من أي من منافس في أرض الملعب والجميع أصبح قادرا على تحقيق نتائج إيجابية".
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