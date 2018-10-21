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أخبار العالم

قطر تطرح حلولا كوميدية لاستيعاب جماهير مباريات كأس العالم 2022

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:54 م
لحظة حصول قطر على
لحظة حصول قطر على تنظيم كأس العالم
حسام رضوان
قالت قناة "بي إف إم" الفرنسية في تقرير لها، إن قطر لا تزال تفكر في كيفية استضافة الكم الكبير من السياح المتوقع حضوره لمشاهدة فعاليات كأس العالم 2022، وإن المسئولين في الدوحة فكروا في حل قد يكون مفيدا.

وأضافت أن المنظمين صرحوا بأنه يمكن الاستعاضة عن المساحة الضئيلة للبلاد عن طريق استضافة السياح في غرف على متن السفن السياحية.

وأكد مسئول في أكبر مجموعة فنادق في قطر "كتارا" أنه سيتم إعداد 20 ألف غرفة إضافية  على متن سفن الرحلات البحرية، خلال الـ4 سنوات المقبلة حتى بدء فعاليات البطولة، وتابع أنه تم التخطيط لإنشاء ما يقرب من 6 آلاف غرفة في عام 2015.

وأشارت القناة إلى أن السلطات القطرية لم تفد بالقدرة الاستيعابية لهذه القوارب، لكن وفقا لخطة عام 2015، فإن الـ20 ألف غرفة يمكنها استيعاب 40 ألف مشجع.

وقال حمد عبد الله، المدير العام لشركة "كتارا للضيافة" لوسائل الإعلام المحلية، إن قطر سيكون لديها نحو 60 ألف غرفة فندقية جاهزة قبل فترة طويلة من عام 2022، مضيفا أنه سيتم بناء 20 ألف غرفة إضافية على متن السفن السياحية، ما سيحقق الحد الأدنى المطلوب وهو 80 ألف غرفة لاستضافة كأس العالم.

ولفتت القناة إلى أن قطر كانت قد أعلنت أنه يمكن أيضا إيواء ضيوفها في الخيام في المناطق الصحراوية القريبة من الملاعب.

وأوضحت أن عدد السياح من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 1.5 مليون سائح في كأس العالم 2022. وفقا للتقديرات القطرية.

جدير بالذكر أن عدد السياح الذين سافروا إلى روسيا لحضور فعاليات كأس العالم يقدر بأكثر من 5 ملايين سائح.

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