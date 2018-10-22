رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: الإخوان محرمون من إنشاء مواقع إلكترونية

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن جماعة الإخوان ومناصريها محرمون من إنشاء مواقع إلكترونية لما يبثونه من مواد محرضة ضد الدولة، مضيفا أن جميع المسؤولين يريدون أن تكون الأمور واضحة منذ البداية، مطالبا مسؤولي جميع المواقع الإلكترونية التقدم لتوفيق أوضاعهم.



وأضاف محمد في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن صدور قانون تداول المعلومات أصبح أمرا في غاية الأهمية، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بسرعة إصداره.



وعن الحديث بالمواقع التابعة للوزارات والهيئات الحكومية، أكد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن الرسوم ستكون قليلة بالنسبة لهم، موضحا أنه حتى الآن لن يتم النظر حتى لأي طلب مقدم.