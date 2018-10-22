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محافظات

شمال سيناء تستعد للسيول بسيناريو لإدارة الأزمة وقت حدوثها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:01 ص
شمال سيناء تستعد
شمال سيناء تستعد للسيول بعمل سيناريو لادارة الازمة وقت حدوثه
احمد صالح
أنهت جميع المديريات الخدمات المعنية بشمال سيناء استعداداتها من خلال وضع الإمكانيات المتاحة والمعدات المطلوبة للوصول إلى أعلى معدل للتنفيذ حال وقوع سيول.وتم عمل سيناريو عملي لإدارة الأزمة وقت حدوثها وفقا للدور المنوط بكل جهة، وأظهرت مشاركة الجهات المعنية مدى استعداد هذه الجهات للتعامل مع الأزمة وإدارتها في وقت قياسي.

وقال مصدر الإدارة العامة للري إن الإدارة تقوم بعمل السدود التعويقية والتي تعمل على التخفيف من سرعة المياه المتجهة نحو السدود التخزينية مثال سد الروافعه الذي يسع لنحو 5,5 مليون م3، وسد الكرم والذي يسع لنحو 1,5 مليون م3، وسد طلعة البدن سد تعويقي لتحويل مسارات السيول، علاوة على ذلك تم تطهير الهرابات وهي خزانات أرضية لتخرين المياه بها وإعادة استخدامها طوال العام للشرب والاستهلاك المنزلي.

وأكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن المواطنين استعدوا لاستقبال السيول خاصة في مناطق وسط سيناء وأن العمل مستمر من جانب المواطنين لعمل سدود ترابية تعويقيه لتحويل مسارات مياه السيول إلي الأراضي الزراعية في المنطقة لري المساحات المستهدف زراعتها بالقمح والشعير

وأصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء، تعليمات إلى رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة، بإنهاء الاستعدادات الكاملة تحسبا لمواجهة السيول القادمة من مناطق وجبال وسط سيناء. وقال المحافظ، في تصريح اليوم، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف أخرى فرعية بمراكز المدن ومختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية للعمل على مدار 24 ساعة يوميا لتلقى أي إخطارات أو بلاغات ومتابعة حالة الطقس. 

كما تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف والمدارس ومراكز الشباب والمعسكرات، فضلا عن تأهب الكهرباء والتموين والتضامن الاجتماعي والمياه والصرف الصحى والطرق والتموين والشباب والرياضة والهلال الأحمر.
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