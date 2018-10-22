فييرا يكشف عن رغبته في تدريب الأهلي

أكد جورفان فييرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك أنه لا يمانع تدريب النادي الأهلي وتلقى من قبل عرضا من القلعة الحمراء في عام 2015.



وقال فييرا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي فاوضني منذ وقت طويل من جانب أحد المسئولين غير المتواجدين حاليًا".



متابعًا "الأمور لم تكن واضحة 100% ولذلك الأمر لم يكتمل بيني وبين النادي الأهلي".



وأضاف مدرب الإسماعيلي الحالي "تربطني علاقة جيدة مع الزمالك وجماهيره ولكن هذا عملي، أنا رجل محترف وأعمل من أجل أسرتي ولا أمانع بالتأكيد من تدريب النادي الأهلي".

