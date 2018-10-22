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رياضة

ميسي يبدأ رحلة التعافي من الإصابة اليوم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
أحمد هاني
يبدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، اليوم الإثنين، رحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام إشبيلية، السبت، وسيغيب على إثرها 3 أسابيع عن البلوجرانا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن البرغوث الأرجنتيني، قضى اليوم الأحد في منزله، بسبب الآلام التي يعاني منها إثر الكسر الذي تعرض لها في ذراعه الأيمن.

ولفتت إلى أن الأرجنتيني لا يريد التسرع في عملية العودة للملاعب مرة أخرى، وأن "هدفه هو التعافي بشكل تام من الكسر، وسيقوم بتقييم وقت عودته مع الطاقم الطبي للفريق".

وأشارت التقديرات إلى أن اللاعب سيغيب على الأقل لثلاثة أسابيع، لكن كل شيء سيعتمد على كيفية تطور عملية تعافيه، حيث سيقوم اللاعب بفحوصات جديدة خلال الأيام القادمة.

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