مساعد وزير الداخلية: السجون تنعم بمستشفيات على أعلى مستوى.. فيديو

أكد اللواء زكريا الغامري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن بعض المغرضين يحاولون تصدير صورة بسوء معاملة السجناء في مصر.



وقال "الغامري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة "صدى البلد": «لا يجب أن ننساق وراء الشائعات، والسجون المصرية تنعم بمستشفيات على أعلى مستوى تضم جميع التخصصات، فضلا عن إجراء العمليات داخل هذه المستشفيات بنجاح».



وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون « 15 ألفا و960 غارما وغارمة خرجوا من السجون منذ 2014 بعد تسديد ديونهم المستحقة، من خلال صندوق تحيا مصر»، مشيرًا إلى أن تم الإفراج عن 46 ألفا و655 سجينا بقرارات العفو منذ 2014، فضلا عن الإفراج تحت شرط عن 54 ألف سجين و361 سجينا.