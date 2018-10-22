طبيب يتهم مستشفى بمدينة نصر بالتسبب فى وفاة طفلته الرضيعة

لقيت طفلة رضيعة مصرعها داخل أحد المستشفيات بمدينة نصر، إثر حروق بجسدها، فيما اتهمت الأسرة إدارة المستشفى بالإهمال.



ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من طبيب يتهم فيه ادارة أحد المستشفيات بالتسبب في وفاة نجلته الرضيعة واكد الطبيب فى بلاغه أن زوجته قامت بالولادة داخل هذه المستشفى، وفوجئ بعد الولادة بيومين ظهور بقع على جسد الطفلة، حيث أصابه الهلع وقرر نقل الطفلة مستشفى أخرى وأثناء استلامه للطفلة ونقلها لمستشفى أخرى وجد حروقا بجسد الطفلة وتوفيت أثناء نقلها لمستشفى اخرى.



وتحرر المحضر رقم 2985 لسنة 2018 قسم ثان مدينة نصر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.