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ديني

مدبولي ينيب وزير الأوقاف لحضور الندوة الدولية للأزهر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:09 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في حضور الندوة الدولية التي يعقدها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين التي يتم افتتاحها بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2018م تحت عنوان: "تأملات في العلاقة بين الإسلام وأوروبا".

وأكد وزير الأوقاف عن تقديره لموضوع الندوة ومحاورها ومستوى المشاركين فيها، وأن سبل الحوار والتواصل البناء بين البشر جميعًا، ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب، وبين مختلف الأديان والثقافات حول العالم، يخدم قضية السلام العالمي والإنساني، مثمنًا جهود فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في ذلك.

وأكد الوزير أن ترسيخ أسس التعايش السلمي والسلام العالمي هو جزء من صلب عقيدتنا، ومحور هام من محاور الدور العالمي الرائد لمصر في نشر السلام العالمي ومحاصرة الفكر المتطرف في إطار القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهوده في ترسيخ أسس السلام العالمي والإنساني ومواجهة الإرهاب والتطرف.

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