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تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:19 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تمكنت إدارة البحث الجنائي بقطاع تأمين محور قناة السويس لجمارك بورسعيد، من ضبط محاولة تهرب جمركي لكمية من الأحذية الرياضية الغير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت معلومات سرية وردت إلى العقيد محمد عدس رئيس قسم التحريات بمنفذ الشاحنات الجمركي باعتزام م. أ. أ. قائد السيارة رقم 2637 ط . ع . ى مقطورة طيب. ع. ب. 9483 محملة بالحاوية رقم UESU 5095818 إخفاء كمية من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية في جسم الحاوية بقصد تهريبها عبر منفذ الشاحنات الجمركي.

تم تشكيل لجنة جمركية من السيد محمد مختار حافظ مدير إدارة المنفذ ونبيه صالح زغلول مأمور الحركة ومحمود حسن بمكافحة التهرب.

وعند وصول السيارة تم استيقافها في المكان المخصص للتفتيش، إذ تبين وجود 1700 زوج كوتش أولادي وبناتي مقاسات وألوان وموديلات متنوعة و254 شنطة يد حريمي مقاسات وألوان وموديلات متنوعة منشأ الصين مخبأة بمخزن سري مصطنع بآخر الحاوية.

وتم تقدير القيمة الجمركية بمبلغ 129 ألفا و120 جنيها، وبلغت الضرائب والرسوم المستحقة 106 آلاف و395 جنيها.

قرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23501 لسنة 2018 والتحفظ علي المضبوطات.

تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
تفاصيل إحباط محاولة تهريب 1700 حذاء رياضي و254 شنطة حريمي ببورسعيد
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