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منوعات

شاهد.. لحظة دمار محرك طائرة.. فيديو صادم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:14 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة تحطم محرك طائرة ركاب طراز "بوينج - 747"، أثناء تحركها في مطار سيخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام.

كان السبب فى هذه الكارثة قائد عربة الجر في المطار، بعدما تعامل بلا مبالاة الأمر الذى أدى لاصطدام محرك الطائرة الموجود على الجناح الأيمن بعربة شحن لم ينتبه إليها السائق.

يذكر أن ثمن المحرك المحطم يبلغ 35 مليون جنيه، كما تسبب في توقف الطائرة عن العمل لعدة أيام لحين حل المشكلة.

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