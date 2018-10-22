خليط زيوت للقضاء على تساقط شعر الرموش

يعتبر التخلص من مشكلة تساقط شعر الرموش من أكثر المشكلات التي تواجهها الفتيات، ولا تعلم الكثير من هن كيفية القضاء على تلك الأزمة، والتي تزداد بصورة مستمرة مع استخدام الماسكرا وأدوات الماكياج.



وعن هذا قالت خبيرة التجميل والماكياج، رضوى طه، إن تساقط شعر الرموش ينتج عند استخدام مستحضرات الماكياج رديئة الصنع والتي تحتوي على مواد كيميائية غير مرغوب فيها، وتسبب في تهالك شعر الرموش حتى تساقطها.



وأضافت خبيرة التجميل والماكياج، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وضع خليط من الزيوت الطبيعية على الرموش يساهم بدرجة كبيرة في التصدي لمشكلة تساقطها، وتتمثل أبرز تلك الزيوت في زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت اللوز المر.