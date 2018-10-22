نقابة الصيادلة: تعويضات مادية تصل لـ40 ألف جنيه من صندوق الأزمات

يقوم صندوق الأزمات والكوارث بالنقابة العامة للصيادلة بصرف مبالغ مالية للإعانات.



وتحرص النقابه على توفير الدعم المادي والغطاء الاجتماعي للأعضاء في الحالات الآتية:



حالة الإصابة بمرض بالسرطان بحد أقصى ١٥ ألف جنيه.



حالة زرع الكبد بحد أقصى ١٥ ألف جنيه.



حالات زراعة الكلى بحد أقصى ١٥ ألف جنيه.



حالات العجز الكلي بحد أقصى ١٥ ألف جنيه.



تصرف نسبة ٢٥% من إجمالي التكلفة من الحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى، بما لا يتجاوز الحد الأقصى ١٥ ألف جنيه.



حالات الوفاة ١٠ آلاف جنيه.



عمليات القلب المفتوح ١٠ آلاف جنيه.



عمليات القسطرة ٥ آلاف جنيه.



حالات العجز الجزئي ٥ آلاف جنيه.



حالات حريق الصيدليات ٤٠ ألف جنيه.



الصيدلي المحبوس احتياطيا



للأعزب ٢٥٠شهريا بحد أقصى ١٥ ألف جنيه.



والمتزوج ٧٥٠ شهريا بحد أقصى ١٥ ألف جنيه.



ويحق أن يتم تجاوز الحد الأقصى بقرار من مجلس النقابة فيما لا يتجاوز ٤٠ ألف جنيه.



ويتم تقديم الأوراق الخاصة بالحالات في النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية.