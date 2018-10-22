فييرا يوجه رسالة مهمة لجماهير الإسماعيلي ويشيد بثلاثي الدراويش

اشاد جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي بعدد من لاعبي فريقه بعد ان تولى مهمة تدريب الفريق منذ أيام ماضية.



وقال فييرا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "لا أصدق ما فعله معنا جمهور الفريق في مباراة بيراميدز".



متابعًا "شعرت انني ارغب في النزول لأرض الملعب والمشاركة في المباراة مع باقي اللاعبين".



واضاف مدرب الزمالك السابق "عصام الحضري وحسني عبد ربه يمثلان حياة الكرة المصرية ومحمود متولي لديه خبرات كبيرة، هم لاعبون ملتزمون جدًا".



مختتمًا تصريحاته "من حق الجماهير الفرحة بالفوز والغضب من الزعل، ولكن تأكدوا اننا نبذل كل مجهود من أجل إسعادكم".