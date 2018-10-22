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رياضة

جاتوزو: كنا خائفين ودوناروما ليس المخطئ الوحيد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:21 ص
جينارو جاتوزو، المدير
جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان
حسن العمدة
أبدى جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان، استيائه من الهزيمة بهدف دون رد، في الديربي، أمام الجار اللدود، إنتر ميلان، اليوم الأحد، لحساب الجولة التاسعة من الكالتشيو.

وقال جاتوزو، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "إنتر استحق الكثير في المباراة، لكن لو انتهت بالتعادل السلبي، لكانت الأمور جيدة".

وأضاف: "كان الفريق (ميلان) جيدًا، ويمكننا أن نتدرب بشكل أفضل.. كنا خائفين، وبحاجة للمزيد من الشجاعة، لكن توجد الكثير من الأمور الإيجابية، وحتى الدقيقة 92 كنا قادرين على التحمل".

وتابع: "الندم الوحيد على الخطأ في الدقائق الأخيرة، حيث تركنا المجال مفتوحا للخصم.. علينا أن نتطلع للأمام، لكننا نحترق بسبب ما حدث".

وحول المخطئ في هدف إيكاردي، أجاب: "هناك الكثير من الأخطاء في الهدف.. الجميع أخطأ، واليوم علينا أن نلعق جراحنا، ونتطلع للأمام.. دوناروما لم يكن المخطئ الوحيد".

وعن خياراته، قال جاتوزو: "حين وضعت كوتروني بجانب هيجواين، لم أكن أريد تغيير طريقة اللعب، لكن كنت بحاجة للمزيد من الطاقة".

وأتم بقوله: "أكرر، الفريق قدم كل شيء، وأنا سعيد.. إنتر أفضل منا على المستوى البدني، ونحن أخطأنا في الجانب الفني".
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